Президент поручил премьеру и руководителям силовых ведомств усилить защиту всех важных объектов Казахстана
Президент Касым-Жомарт Токаев поручил усилить защиту стратегически важных объектов Казахстана, сообщает Zakon.kz.
Об этом сегодня, 4 марта 2026 года, проинформировал советник – пресс-секретарь президента Айбек Смадияров:
"Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил премьер-министру, руководителям силовых ведомств, ФНБ "Самрук-Казына" и национальных компаний, а также акимам регионов усилить работу по обеспечению безопасности объектов жизнеобеспечения, транспортной, энергетической и коммунальной инфраструктуры, включая аэропорты, морские и речные порты".
Пресс-секретарь отметил, что кураторство данной работы поручено секретарю Совета Безопасности.
Ранее Касым-Жомарт Токаев принял послов восьми государств, которые вручили ему верительные грамоты. Церемония состоялась в Акорде.
