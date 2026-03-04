Президент поручил премьеру и руководителям силовых ведомств усилить защиту всех важных объектов Казахстана

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил усилить защиту стратегически важных объектов Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 4 марта 2026 года, проинформировал советник – пресс-секретарь президента Айбек Смадияров:

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил премьер-министру, руководителям силовых ведомств, ФНБ "Самрук-Казына" и национальных компаний, а также акимам регионов усилить работу по обеспечению безопасности объектов жизнеобеспечения, транспортной, энергетической и коммунальной инфраструктуры, включая аэропорты, морские и речные порты".

Пресс-секретарь отметил, что кураторство данной работы поручено секретарю Совета Безопасности.

Ранее Касым-Жомарт Токаев принял послов восьми государств, которые вручили ему верительные грамоты. Церемония состоялась в Акорде.