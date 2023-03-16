Пентагон опубликовал предполагаемое видео столкновения БПЛА с СУ-27 над Черным морем

США опубликовали видео с российским Су-27 и беспилотником MQ-9, упавшим в Черное море, сообщает Zakon.kz.

На записи видно, как российский Су-27 приближается к американскому беспилотнику. Судя по кадрам, истребитель повредил дрон во время сброса топлива.





По данным командования ВС США, повреждения получил винт беспилотника.

14 марта СМИ распространили сообщение о столкновении американского БПЛА и российского истребителя над акваторией Черного моря. Позднее в Минобороны России подтвердили, что в Черном море упал беспилотник MQ-9 производства США.

В Пентагоне обвинили российских летчиков в "рискованных и небезопасных" действиях и сообщили, что уже уничтожили данные с беспилотника.



Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал случившееся провокацией. Он уточнил, что американским самолетам и кораблям нечего делать вблизи российских границ.

Прошедшей ночью Северная Корея запустила баллистические ракеты.