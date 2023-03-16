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Из-за паводков несколько аулов в Актюбинской области оказались отрезаны от мира

Из-за паводков несколько аулов в Актюбинской области оказались отрезанными от мира Фото: пресс-служба ДЧС ЗКО
После того как река Уил вышла из берегов, несколько аулов оказались отрезаны от внешнего мира, сообщает Zakon.kz.

Наиболее тревожная ситуация сложилась в двух районах – Уилском и Кобдинском, передает КТК.

Часть домов в регионе пришлось отключить от газа. Жители затопленного талыми водами села Кобда с помощью спасателей заходят в полуразрушенные дома, забирают все, что уцелело. Но у многих не осталось ничего. В домах до воды выше колена. Плавает мебель.


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Из-за потопа кобдинских школьников перевели на дистанционку. Местную гимназию тоже залило водой. В общей сложности в районе из-за паводков в трех школах отменили очные занятия.

"В связи с весенними паводками, с 14 марта текущего года 311 учащихся гимназии имени Тайманова, и пять воспитанников интерната, и 76 учащихся средней школы имени Кобланды батыра, село Егындыбулак, всего 390 учащихся из трех школ обучаются дистанционно". И. о. руководителя управления образования Актюбинской области Нургуль Бертлеуова

Пять аулов сейчас отрезаны от внешнего мира. Но аким уверяет, что держит все под контролем.

"Вчера только мы на моторной лодке съездили туда, продукты питания полностью отвезли. Там обстановка нормальная. С людьми встретились." Аким Кобдинского района Болат Кулов


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В Уилском районе из берегов вышла река. Ночью пришлось ограничивать движение на одном из участков республиканской трассы. В два аула размыло дороги. Жителей села Екпетал эвакуировали.

"В целях обеспечения безопасности 105 жителей Екпетала пришлось экстренно эвакуировать – это 50 взрослых и 55 детей. Всех разметили в районном центре". Аким Уилского района Аскар Казыбаев

Специалисты пока не могут сказать точно, когда паводки пойдут на спад. Все настолько непредсказуемо, что в акиматах, кажется, и сами не знают, откуда ждать следующий тревожный сигнал. Но власти не теряют оптимизма и продолжают убеждать, что держат ситуацию под контролем.

Ранее спасатели рассказали о том, как помогают людям на затопленных территориях.

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Константин Вноровский
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