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За мат на борту самолета алматинца оштрафовали

За мат на борту самолета алматинца оштрафовали Фото: pixabay
В Алматинском аэропорту пассажир нецензурно выражался, а затем оказал неповиновение полицейским, сообщает Zakon.kz.

По прилету авиарейса сообщением Москва – Алматы в линейный отдел полиции обратился представитель авиакомпании Scat, с просьбой принять меры в отношении одного из пассажиров. По его словам, мужчина во время полета вел себя неадекватно, выражался нецензурной бранью и не подчинялся требованиям экипажа.

При доставке его в комнату полиции 35-летний житель Алматы оказал неповиновение сотрудникам ЛОП (Линейный отдел полиции).

В отношении правонарушителя составлены сразу три административных материала по ст. 434 “Мелкое хулиганство”, ст. 566 “Нарушение правил поведения на воздушном судне”, ст. 667 КоАП РК “Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительного органа” и наложен штраф в размере 3 МРП.

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