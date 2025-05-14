Омбудсмен призвал НПО отказаться от практики манипулирования общественным мнением

Уполномоченный по правам человека Артур Ластаев рассказал о ситуации с защитой прав человека в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Омбудсмен высказался по поводу публикации коалиции НПО под названием: "О реальной ситуации с пытками в Казахстане доложили правозащитники". Он отметил, что в статье заявлено о "некоем докладе о реальной ситуации по пыткам в стране", а также, что "казахстанские правозащитники реализуют этот проект при финансовой поддержке Европейского союза". По его словам, он бы и не стал комментировать материал, если бы статью не представили как "объективную ситуацию в стране".

Основные достижения в сфере борьбы с пытками

"Практически в каждом своем выступлении мы заявляем, что в 2022 году государством и институтом омбудсмена проделана кропотливая и действительно имеющая большое значение работа, направленная на эффективную борьбу с пытками", – заявил омбудсмен.

Он уточнил, что уже к началу 2023 года был принят ряд важнейших волевых реформ:

1) тюремная медицина передана из ведения МВД в гражданское ведомство (Минздрав).

С этого момента осужденные для медперсонала стали пациентами, а не надзорным контингентом. Теперь лечащие осужденных медики находятся не под офицерской присягой, а под клятвой Гиппократа.

Таким образом, речь идет об изменении институциональной философии отношения к людям, которым требуется медуход;

2) отечественный клинический протокол приведен в соответствие со Стамбульским, что обязывает медиков немедленно фиксировать пытки, а службы уголовного преследования – проводить расследование;

3) сплошное видеонаблюдение в тюрьмах с одновременной обязанностью сотрудников носить видеожетоны.

"На сегодня все учреждения страны оснащены более 45 тыс. видеокамер. Камеры как предотвращают пытки, так и служат доказательствами по фактам, которые уже произошли. Доступ к записям в режимах "онлайн" и "архив" имеется у прокуратуры и МВД на всех уровнях", – подчеркнул Ластаев.

И добавил, что по этому показателю Казахстан занимает лидерские позиции среди стран мира;

4) установка 612 электронных терминалов для подачи жалоб в местах и помещениях, исключающих цензуру со стороны администрации тюрем. Заключенные могут напрямую обращаться в суды и надзорные органы;

5) ужесточение ответственности за пытки (до 12 лет лишения свободы), запреты на примирение, условное освобождение, амнистии и отсутствие сроков давности по делам о пытках. Отдельная уголовная ответственность за жестокое обращение;

6) расследование дел о пытках передано в исключительную подследственность прокуратуры, являющуюся по Конституции высшим надзорным органом. Это как в теории, так и на деле исключает ведомственную заинтересованность.

Что это дало на практике

"Только в 2023 году за пытки осуждено 47 сотрудников силовых ведомств. Это превышает совокупные показатели за предыдущие три года (2020-2022) вместе взятые (2020 г. – 13, 2021 г. – 15, 2022 г. – 8, всего 36 человек). В 2024 году осуждено 30 лиц, еще 12 – до сих пор на рассмотрении в суде (переходящие на 2025 год). Всего за последние пять лет привлечено к ответственности и осуждено 160 должностных лиц. Из них 144 или 87% осуждены к лишению свободы, 10 – к ограничению свободы. Все это явно свидетельствует о том, что принцип неотвратимости наказания в Казахстане эффективно работает", – констатирует эксперт.

При этом, пишет спикер, увеличение числа осужденных за пытки прямо пропорционально сопровождается снижением регистрации пыток.

Пример: если в период с 2019 по 2022 годы ежегодно регистрировалось по 600-900 дел (2019 г. – 850; 2020 г. – 766; 2021 г. – 685; 2022 г. – 920), то в 2023 году наблюдалось уменьшение на 50% (с 920 до 462), в 2024 году – еще почти на 60% (с 462 до 193).

"Говоря простыми словами, жалоб стало почти в пять раз меньше. Вывод. Все это является прямым результатом проводимой в стране политики нулевой терпимости к пыткам. Именно благодаря этой системе реагирования и ориентированности на публичность, общественности стала доступна информация в этой области. Но именно эта открытость в т.н. "докладе" подается как минус для правозащитной системы страны. Ввиду вышеперечисленного никак нельзя согласиться с выводами авторов доклада", – заявил Ластаев.

Он считает, что авторы статьи "усиленно пытаются исказить текущую действительность".

"Я сам, как омбудсмен, критикуя, вношу рекомендации государству, но вижу при этом и объективные доказательства изменений в стране. Поэтому не согласен с тенденциозными выводами т.н. экспертов. И именно поэтому не могу себе позволить безропотно наблюдать за обесцениванием усилий института уполномоченного, да и в целом государства. К слову, на сайте коалиции и КМБПЧ, позиционирующими себя в качестве авторов этого доклада, размещен подозрительно похожий доклад, но за 2017-2019 г.г., в котором содержатся практически те же выводы. Жаль, что Специальный докладчик ООН по пыткам получит этот необъективный доклад, а наш партнер – Евросоюз еще и за все это заплатит", – отметил эксперт.

Ластаев призвал казахстанцев к открытому и честному диалогу для конструктивной совместной работы.

"Все НПО в стране имеют доступ к диалогу как с госорганами, так и с уполномоченным. Согласно международной практике, только подготовленные в партнерстве документы могут иметь вес и признание. В данном же случае доклад готовился односторонне, без стремления объективно оценить ситуацию и выстроить партнерство. Такие документы не должны получать доверие", – считает омбудсмен.

В завершение он написал, что "в последнее время для усиления своих доводов многие "аналитики" пытаются выступить под эгидой коалиций или союзов".

"На деле – в грантовых проектах участвуют всего две-три структуры или их отдельные представители. Это известный манипулятивный ход, когда пытаются представить свое узкое мнение – от имени большого числа сторонников. Я призываю отказаться от такой практики манипулирования общественным мнением", – резюмировал Уполномоченный по правам человека РК.

Ранее омбудсмен назвал главные вызовы 2024 года, среди которых оказались пытки, цифровые риски и право на справедливость.