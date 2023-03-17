Ерлан Карин встретился с наблюдателями за выборами от ОБСЕ

Государственный советник РК Ерлан Карин встретился с руководителем краткосрочной миссии наблюдателей ОБСЕ Ирен Хараламбидес и главой делегации Парламентской ассамблеи ОБСЕ Рейнхольдом Лопаткой, сообщает Zakon.kz.

Госсоветник проинформировал собеседников об изменениях в избирательной системе и выборном процессе в рамках масштабных политических реформ главы государства Касым-Жомарта Токаева. Было подчеркнуто, что в Казахстане обеспечены необходимые условия для полноценного наблюдения за ходом подготовки и проведения парламентских выборов. И участие международных наблюдателей ОБСЕ способствует открытости и прозрачности избирательного процесса.



Фото: akorda.kz

В свою очередь Хараламбидес и Лопатка выразили поддержку демократическому развитию Казахстана и отметили, что депутаты Парламентской ассамблеи ОБСЕ с особым интересом наблюдают за ходом системной трансформации всех основных политических институтов в рамках проводимых в Казахстане реформ.



Делегация Парламентской ассамблеи ОБСЕ в составе порядка 80 парламентариев прибыла в Казахстан для наблюдения за предстоящими 19 марта выборами в Мажилис Парламента РК. Это – двенадцатая миссия Парламентской ассамблеи ОБСЕ по наблюдению за выборами в Казахстане с 1994 года.

В Казахстане выборы депутатов Мажилиса и маслихатов всех уровней назначены на 19 марта 2023 года.