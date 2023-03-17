Фигурист Роман Костомаров пришел в сознание и заговорил
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Как следует из публикации Telegram-канала "112", Костомарову проверяют показатели крови каждые 6 часов.
Олимпийскому чемпиону поменяли схему лечения, и она дала положительный результат. Медики сохранили руку спортсмену, рассчитывая на то, что кровоснабжение восстановится. Как только состояние Костомарова полностью стабилизуется, его ждет длительная реабилитация.
Известный фигурист попал в больницу 10 января с двусторонней пневмонией. В начале февраля Костомарову ампутировали обе стопы. Позже стало известно, что у фигуриста поражена четверть головного мозга, а затем СМИ узнали об инсульте у Костомарова.