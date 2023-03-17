Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Фигурист Роман Костомаров пришел в сознание и заговорил

спортсмен Фото: Instagram/romankostomarovkrs
Состояние российского фигуриста Романа Костомарова постепенно улучшается. Его отключили от ИВЛ. Костомаров находится в сознании и разговаривает. Врачи удалили спортсмену трахеостому, сообщает Zakon.kz.

Parimatch дарит призы в честь Наурыза на 50 000 000 тенге. Участвуйте, заряжайте на топ-матчи и выигрывайте бонусы, крутые гаджеты и целый золотой слиток!

Как следует из публикации Telegram-канала "112", Костомарову проверяют показатели крови каждые 6 часов. 

Олимпийскому чемпиону поменяли схему лечения, и она дала положительный результат. Медики сохранили руку спортсмену, рассчитывая на то, что кровоснабжение восстановится. Как только состояние Костомарова полностью стабилизуется, его ждет длительная реабилитация.

Известный фигурист попал в больницу 10 января с двусторонней пневмонией. В начале февраля Костомарову ампутировали обе стопы. Позже стало известно, что у фигуриста поражена четверть головного мозга, а затем СМИ узнали об инсульте у Костомарова. 

Читайте также

Месси снова готов играть за "Барсу" после извинений президента Лапорты

Кубок мира по фристайлу: как "Шымбулак" готовился к проведению международного турнира

В канадском хоккее планируют отменить драки во время игры

Ирина Лукичева
Россия
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Компенсация по депозитам, каникулы школьников, девальвация
Главное за день: компенсация по депозитам, каникулы школьников, девальвация
Весенние каникулы в Казахстане в 2023 году: названы даты
Весенние каникулы в Казахстане в 2023 году: названы даты
Елена Рыбакина сенсационно вышла в полуфинал крупного турнира в США
Елена Рыбакина сенсационно вышла в полуфинал "Мастерса" в США
Жители села в ВКО поблагодарили президента за строительство фабрики в регионе
Жители села в ВКО обратились к президенту со словами поддержки строительства золотоизвлекательной фабрики
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления