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Красный пиджак Жириновского выставили на аукцион

пиджак Фото: Instagram/zhirinovskiy
Красный пиджак покойного российского политика и лидера ЛДПР Владимира Жириновского выставили на аукцион. Лот появился на сайте "Литфонда", сообщает Zakon.kz.

Пиджак Жириновского выставлен по стартовой цене 250 тысяч рублей (1 516 446 тенге). Политик ходил в этом пиджаке на заседания Государственной Думы.

"В хорошем состоянии, следы бытования. Представленный лот был подарен Владимиром Владимировичем Жириновским телеведущему Александру Гордону во время эфира телевизионной программы "Политика" в мае 2014 года", – говорится в описании лота.
Жириновский

Фото: litfund.ru

В публикации отмечено, что пиджак представляет коллекционную ценность.


6 апреля 2022 года Владимир Жириновский скончался после тяжелой и продолжительной болезни. 8 апреля в Москве простились с политиком. 

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