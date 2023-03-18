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Кызылординца задержали за незаконный отстрел и продажу мяса сайгаков

Кызылординца задержали за незаконный отстрел и продажу мяса сайгаков Фото: скриншот видео
Сотрудники Управления криминальной полиции Департамента полиции Кызылординской области задержали 42-летнего жителя Кызылорды, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается, горожанин задержан за незаконный отстрел сайгаков, транспортировку, хранение и реализацию их рогов и мяса, а также за получение за это денежных средств преступным путем.

"Изъяты шесть туш животных, похожих на сайгаков, 130 рогов, охотничье ружье 12 калибра, 26 патронов и внедорожник... Подозреваемый водворен в ИВС", - говорится в сообщении.


По данному факту проводится досудебное расследование по п. 2 ч. 2 ст. 339 УК РК ("Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами").

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