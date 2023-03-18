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Клеверли – Токаеву: Казахстан является основным торговым партнером Великобритании в регионе

Клеверли – Токаеву: Казахстан является основным торговым партнером Великобритании в регионе Фото: akorda.kz
18 марта 2023 года глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли, находящегося в Астане с официальным визитом, сообщает Zakon.kz.

В ходе встречи были обсуждены перспективы дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах.

Британский министр Джеймс Клеверли отметил позитивную динамику контактов между Астаной и Лондоном. По его словам, Великобритания положительно оценивает проводимые в Казахстане политические реформы.

"Ваша страна является нашим основным торговым партнером в регионе. Мы видим хорошие возможности для совместной работы с целью осуществления планов экономического роста, которые у вас имеется. Думаю, реализуемая Вами программа реформ в области налогообложения будет способствовать укреплению взаимовыгодных экономических отношений".Джеймс Клеверли
Клеверли – Токаеву: Казахстан является основным торговым партнером Великобритании в регионе

Фото: akorda.kz

Приветствуя британского министра, президент подчеркнул, что сегодняшний визит имеет большое значение с точки зрения дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами, кроме того, визит является важным событием регионального масштаба.

"Ваш визит придаст значительный импульс дальнейшему укреплению взаимного сотрудничества между Казахстаном и Великобританией. Я обратил внимание на Ваше недавнее выступление в министерстве иностранных дел, в котором изложено долгосрочное видение внешней политики Великобритании. Это действительно очень важная речь".Касым-Жомарт Токаев

Глава государства отметил позитивную динамику развития двусторонних отношений.

"Хочу дать свою личную оценку нашему сотрудничеству как очень успешному, особенно в области экономики, а также в политической сфере. Нам нужно приложить дополнительные усилия для продвижения этого очень позитивного направления в нашем взаимодействии".Касым-Жомарт Токаев

В ходе беседы президент передал теплые слова приветствия и наилучшие пожелания премьер-министру Риши Сунаку. Он также пригласил главу британского правительства посетить нашу страну в любое удобное для него время, что предоставит хорошую возможность обсудить ряд конкретных вопросов укрепления двусторонних связей.

Клеверли – Токаеву: Казахстан является основным торговым партнером Великобритании в регионе

Фото: akorda.kz

Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.

Ранее сообщалось, что в Министерстве иностранных дел Казахстана прошла пресс-конференция Роман Василенко и Джеймс Клеверли.

Глава МИД Великобритании высоко оценил постоянную и принципиальную позицию Казахстана в поддержке территориальной целостности Украины. Также он заявил, что Великобритания готова помочь Казахстану найти пути для экспорта нефти и газа.

По данным Романа Василенко, товарооборот между Великобританией и Казахстаном в 2022 году составил 1,8 млрд долларов.

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