Джеймс Клеверли в Астане: в МИД Казахстана прошла пресс-конференция

В Казахстан прибыл министр иностранных дел и международного развития Великобритании Джеймс Клеверли. В столичном аэропорту его встретил замглавы МИД РК Роман Василенко, сообщает Zakon.kz.

Фотографии со встречи высокого гостя Роман Василенко опубликовал на своей странице в Twitter.

It is a great honour and privilege to welcome @JamesCleverly

on his first visit to #Kazakhstan, the first by a British Foreign Secretary since 2004.

Looking forward to what promises to be an interesting and stimulating visit tomorrow. @KathyLeachFCDO @UKinKZ pic.twitter.com/2KQ4GncsFK — Роман Василенко (@romanvassilenko) March 17, 2023

В Министерстве иностранных дел Казахстана прошла пресс-конференция Роман Василенко и Джеймс Клеверли.

Глава МИД Великобритании высоко оценил постоянную и принципиальную позицию Казахстана в поддержке территориальной целостности Украины. Также он заявил, что Великобритания готова помочь Казахстану найти пути для экспорта нефти и газа.

По данным Романа Василенко, товарооборот между Великобританией и Казахстаном в 2022 году составил 1,8 млрд долларов.

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В начале этой недели стало известно, что визит министра иностранных дел по делам содружества и развития соединенных королевств Великобритании и Северной Ирландии Джеймса Клеверли в Казахстан состоится 17-18 марта.