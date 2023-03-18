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Джеймс Клеверли в Астане: в МИД Казахстана прошла пресс-конференция

Джеймс Клеверли в Астане: в МИД Казахстана проходит пресс-конференция Фото: Zakon.kz
В Казахстан прибыл министр иностранных дел и международного развития Великобритании Джеймс Клеверли. В столичном аэропорту его встретил замглавы МИД РК Роман Василенко, сообщает Zakon.kz.

Фотографии со встречи высокого гостя Роман Василенко опубликовал на своей странице в Twitter.

В Министерстве иностранных дел Казахстана прошла пресс-конференция Роман Василенко и Джеймс Клеверли.

Глава МИД Великобритании высоко оценил постоянную и принципиальную позицию Казахстана в поддержке территориальной целостности Украины. Также он заявил, что Великобритания готова помочь Казахстану найти пути для экспорта нефти и газа.

По данным Романа Василенко, товарооборот между Великобританией и Казахстаном в 2022 году составил 1,8 млрд долларов.

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В начале этой недели стало известно, что визит министра иностранных дел по делам содружества и развития соединенных королевств Великобритании и Северной Ирландии Джеймса Клеверли в Казахстан состоится 17-18 марта.

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