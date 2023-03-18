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Смаилов провел встречу с главой МИД Великобритании

Алихан Смаилов провел встречу с главой МИД Великобритании Фото: akorda.kz
Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел встречу с министром иностранных дел по делам Содружества и развития Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Джеймсом Клеверли, прибывшим в Астану с первым официальным визитом, сообщает Zakon.kz.

В ходе переговоров стороны затронули широкий круг вопросов, среди которых увеличение объемов взаимной торговли, привлечение инвестиций, развитие международных транспортных коридоров, поддержка бизнеса, взаимодействие в сферах энергетики и образования, а также ряд других.

Премьер-министр подчеркнул, что Великобритания является одним из ключевых торговых и инвестиционных партнеров Казахстана на европейском континенте. Так, в прошлом году товарооборот между странами вырос почти на 60%, превысив $1,8 млрд. Кроме того, Соединенное Королевство входит в топ-10 инвесторов Казахстана: с 2005 года в республику вложено порядка $16,5 млрд прямых инвестиций. Тенденция роста сохраняется и в последние годы.

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"Правительство Казахстана настроено на дальнейшее углубление взаимодействия с Великобританией по всем направлениям. В этом контексте важным шагом станет принятие казахстанско-британского Соглашения о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, разработка которого находится в завершающей стадии", — сказал Алихан Смаилов.

Он добавил, что в рамках расширения взаимной торговли Казахстан готов нарастить экспорт продукции в Великобританию по более чем 100 товарным позициям на сумму порядка $800 млн. При этом в части энергетики интерес представляет реализация совместных проектов по производству "зеленого" водорода, а в логистической сфере — дальнейшее развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута.

Вместе с тем Смаилов подробно рассказал о работе по улучшению условий для привлечения инвестиций и ведения бизнеса в республике. В частности, он проинформировал о разработке нового Налогового кодекса, мерах по снижению административной нагрузки на предпринимателей и внедрению цифровизации, а также о преимуществах МФЦА.

В свою очередь Джеймс Клеверли подчеркнул, что Казахстан является одним из важнейших торговых партнеров Великобритании в Центральной Азии, и обозначил готовность Соединенного Королевства укреплять сотрудничество во всех взаимовыгодных направлениях.

"Великобритания и Казахстан имеют прекрасные взаимоотношения, они являются достаточно прочными и, на мой взгляд, имеют большой потенциал роста. Это дает нам возможность обсуждать, что еще мы можем сделать, какие перспективы открываются перед нами на будущее", — сказал Джеймс Клеверли.

По итогам встречи были подписаны меморандумы о стратегическом партнерстве между Казахстаном и Великобританией в области развития экологически чистого водорода и важнейшего минерального сырья.

Также министра иностранных дел Великобритании принял Касым-Жомарт Токаев.

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