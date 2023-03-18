Новые дома построят для пострадавших от паводка в Актюбинской области

24 новых дома построят для жителей пос. Кобда Кобдинского района, чье жилье подверглось значительному подтоплению. Об этом 18 марта 2023 года рассказал замруководителя аппарата акима Актюбинской области – пресс-секретарь акима региона Ержан Байтанаев, сообщает Zakon.kz.

По его словам, соответствующее поручение дано акимом Актюбинской области Ералы Тугжановым в ходе поездки в Кобдинский район.

"В общей сложности с 13 марта в пос. Кобда талыми водами подтоплено 79 домов, 22 дворовых территории", - написал Ержан Байтанаев в Facebook.

Согласно предварительным данным комиссии по оценке ущерба, три дома не подлежат восстановлению, в четырех рухнули перегородки, они признаны аварийными, 17 домов все еще остаются в воде.

Фото: Facebook/yerzhan.baitanayev

"Руководство региона планировало приобрести для трех семей жилье за счет внебюджетных средств, однако из-за отсутствия свободного жилья в населенном пункте, принято решение о строительстве". Ержан Байтанаев

По его словам, в настоящее время в населенном пункте наблюдается спад уровня паводковых вод, работа по созданию искусственных водозаборов, укладке песка и откачке воды продолжается.

Задействовано 38 единиц специализированной техники, 277 человек.

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