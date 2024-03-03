В девяти регионах объявлено штормовое предупреждение на 4 марта

"Казгидромет" опубликовал штормовое предупреждение по территории Казахстана на 4 марта. По прогнозам синоптиков, в республике ожидается туман, ветер и метель, сообщает Zakon.kz.

Ночью на западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются небольшие осадки (дождь, снег), туман. В Шымкенте в первой половине ночи ожидаются осадки (дождь, снег); ночью туман. В Туркестане ночью ожидается туман.



На западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. Ночью и утром на юге области ожидается туман. Ветер – 15-20 м/с.

В Астане временами ожидается поземок. Ветер – 15 м/с.



На юге, в горных районах Алматинской области временами ожидается туман. В Алматы ночью и утром ожидается туман.

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На севере, юге, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются небольшой снег, низовая метель, гололед. Ночью и утром на западе, юге области ожидается туман. Ветер – 15-20 м/с. В Петропавловске ночью ожидается низовая метель. Ветер – 15-20 м/с.

В Павлодарской области ожидается метель. Ветер – 15-20 м/с. В Павлодаре ожидается метель. Ветер – 15-18 м/с.

На юге, в центре Кызылординской области ожидается туман. В Кызылорде временами ожидается туман.

На западе, юге Костанайской области ожидается туман.

На севере, в центре Актюбинской области ожидается туман.

На севере Западно-Казахстанской области прогнозируют туман. В Уральске утром ожидается туман.

Также в "Казгидромете" поделились прогнозом синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 4 марта. По прогнозам синоптиков, на большей части Казахстана, за исключением запада и юго-запада страны, ожидаются осадки и усиление ветра.