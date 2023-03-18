Серик Жумангарин: Мы должны удержать продуктовую инфляцию на нынешнем уровне

За прошедшую неделю цены на социально значимые овощи совокупно снизились на 0,3%. Это результат товарных интервенций, начатых правительством в начале февраля текущего года, считают в Минторговли, сообщает Zakon.kz.

18 марта на совещании под председательством министра торговли и интеграции Серика Жумангарина были рассмотрены итоги ценовой ситуации за неделю на социально значимые продукты и меры по укреплению тренда на дальнейшее снижение.

"Вторую неделю подряд снижаются цены на социальные продукты питания в Мангистауской области (-0,1%), на этой неделе отмечается снижение и в Туркестанской области(-0,1%). При этом в Туркестанской области подешевели практически все социальные овощи, в Мангистауской снизились цены на картофель и капусту. Число точек реализации овощей по стране по социальным ценам увеличилось с 682 до 1015", — отметил и.о. председателя комитета торговли МТИ Айдар Абильдабеков.

По словам Абильдабекова, за счет снижения цен на овощи, наблюдается замедление роста цен на социально значимые продукты практически по всем регионам. Председателя комитета торговли предложил всем СПК пролонгировать работу с данными торговыми точками, и тогда на следующее межсезонье в каждом регионе будет база торговых объектов, влияющая на ценообразование.

Общий индекс цен на СЗПТ (социально значимые продукты) за неделю вырос на 0,1%, что является рекордно низким уровнем с начала года (за аналогичную неделю 2022 года рост цен зафиксирован на уровне 5,6%). Увеличение обусловлено некоторым повышением цен на молочные продукты в общей корзине СЗПТ (масло сливочное, кефир, творог, молоко).

Также на совещании обсудили ход работы регионов по контрактации осеннего урожая. Эти договоры согласно новым типовым правилам реализации механизмов стабилизации цен на СЗПТ должны были быть заключены до 1 февраля текущего года. Со стороны комитета торговли предложено законтрактовать осенний лук по 62-70 тенге, а с учетом хранения до весны — по 90 тенге.

"Работать нужно системно и очень активно, другого способа просто нет. Мы видим результаты разбронирования сформированных осенью запасов, впервые в межсезонье началась снижение цен на овощи. И эту работу надо продолжать: у кого мало запасов по отдельным овощам, договоритесь с регионами, где есть излишки, эту информацию вам предоставит Министерство сельского хозяйства, и обеспечьте стабильность поставок овощей по индикативным ценам. Ускорить работу по контрактации раннего и осеннего урожаев этого года, из осеннего формируются запасы на весну 2024 года. Мы должны удержать продуктовую инфляцию на нынешнем уровне и создать запасы по низким ценам на следующий год", — подчеркнул Серик Жумангарин.

14 марта министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин сообщил, что торговое ведомство не собирается отменять запрет на экспорт лука.