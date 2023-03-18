Цены на популярные криптовалюты: биткоин закрепился на отметке в 27 тыс. долларов
В материале рассмотрены цены на криптовалюты: Биткоин, Эфириум, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Binance USD. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($).
Данные взяты из открытых источников.
Биткоин (BTC): 27 440,7 $; изменения за 24 часа: +2,75%.
Эфириум (ETH): 1 812,93 $; изменения за 24 часа: +3,90%.
Tether (USDT): 1,0005 $; изменения за 24 часа: -0,16%.
BNB (BNB): 342,60 $; изменения за 24 часа: +2,09%.
USD Coin (USDC): 0,9974 $; изменения за 24 часа: 0,00%.
Dogecoin (DOGE): 0,077478 $; изменения за 24 часа: +2,47%.
Binance USD (BUSD): 0,9984 $; изменения за 24 часа: -0,01%.
Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации материала.
Тем временем, акции банков США, Европы и Японии резко упали в цене. Американские экономисты провели исследование, по результатам которого выяснили, что около 200 банков в США могут повторить судьбу Silicon Valley Bank (SVB).
По состоянию на 18 марта 2023 года доллар США в Национальном банке РК равен 460.79 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, сом, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.