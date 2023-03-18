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Цены на популярные криптовалюты: биткоин закрепился на отметке в 27 тыс. долларов

Цены на популярные криптовалюты: биткоин закрепился на отметке в 27 тыс. долларов Фото: pixabay
В материале представлен курс популярных криптовалют на 18 марта. Биткоин удерживает цену выше 27 тыс. долларов США, после резкого падения в начале июня 2022 года. Последний раз биткоин пробивал отметку в 27 тыс. долларов 11 июня 2022 года, сообщает Zakon.kz.

В материале рассмотрены цены на криптовалюты: Биткоин, Эфириум, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Binance USD. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($).

Данные взяты из открытых источников.

Биткоин (BTC): 27 440,7 $; изменения за 24 часа: +2,75%.

Эфириум (ETH): 1 812,93 $; изменения за 24 часа: +3,90%.

Tether (USDT): 1,0005 $; изменения за 24 часа: -0,16%.

BNB (BNB): 342,60 $; изменения за 24 часа: +2,09%.

USD Coin (USDC): 0,9974 $; изменения за 24 часа: 0,00%.

Dogecoin (DOGE): 0,077478 $; изменения за 24 часа: +2,47%.

Binance USD (BUSD): 0,9984 $; изменения за 24 часа: -0,01%.

Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации материала.

Тем временем, акции банков США, Европы и Японии резко упали в цене. Американские экономисты провели исследование, по результатам которого выяснили, что около 200 банков в США могут повторить судьбу Silicon Valley Bank (SVB).

По состоянию на 18 марта 2023 года доллар США в Национальном банке РК равен 460.79 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, сом, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.

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