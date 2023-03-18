В МИИР отреагировали на информацию об очереди фур на границе РК и Китая

Пресс-служба МИИР прокомментировала информацию об очереди фур на казахстанско-китайской границе, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, в соцсетях распространяется фэйковая информация, что с 27 февраля по новому закону сотрудники территориальных подразделений комитета транспорта МИИР РК на казахстанско-китайской границе выпускают лишь грузовики с экологическим сертификатом Евро 5 и Евро 6, которые в Казахстане попросту негде получить.







"Данные сведения полностью не соответствуют действительности и вводят общество в заблуждение. Экологический сертификат Евро 6 для получения карточек допуска к осуществлению международных перевозок не требуется и никогда не требовался. Ограничение допуска к международным перевозкам отечественных или иностранных автотранспортных средств по стандартам Евро-5законодательством Республики Казахстан не предусмотрено, соответственно, при пересечении казахстанско-китайской границы не требуется предъявление каких-либо документов дляподтверждения данного экологического класса АТС", - говорится в сообщении.

Отмечается, что международные перевозки осуществляются на основании соглашений между правительствами Казахстана и иностранных государств, согласно которым проезд АТС по территориям сторон осуществляется на основании допуска и бланкаразрешения, выданных уполномоченными органами двух стран. По соглашению с КНР это бланк вида "С".



В соответствии с правилами допуска необходимо только подтверждение фактического экологического класса безопасности АТС (Евро от 0 до 5) то есть это подтверждение можно получить у официальных дилеров в РК.





"Подтверждение экологического класса безопасности выдается при покупке АТС либо заводом изготовителем автомобилей, либоофициальным представителем производителя/дилером/дистрибьютором в стране нахождения перевозчика. В Казахстане на сегодняшний день имеются представительства основных марок АТС,используемых перевозчиками: DAF (гг. Алматы, Уральск и Шымкент), MAN (сервисные службы в 15 городах), Iveko (Алматы и Астана), а также Volvo, Mercedes и Scania в г. Алматы. У перевозчиков есть возможность обратиться ввышеуказанные дилерские центры для получения подтверждения экологического класса безопасности автомобилей", - отметили в ведомстве.

Подчеркивается, что для добросовестных перевозчиков подтверждение экологического класса безопасности автомобилей не является дополнительной нагрузкой, так как данный документ постоянно находится в работе международных перевозчиков.

Также сообщается, что после снятия коронавирусных ограничений в КНР на казахстанско-китайской границе возникли очереди из перевозчиков, доставляющих международные автомобильные грузы.

13 марта прошло совещание под руководством премьер-министра Алихана Смаилова об увеличении пропускной способности пунктов пропуска на границе с Китаем.



16 марта стало известно, что пропускная способность пунктов пропуска на границе с КНР увеличена на 40%.