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В Казахстане из-за непогоды закрыли еще один участок трассы

машина, весна Фото: pixabay
В Абайской области закрыли участок трассы Алматы-Усть-Каменогорск, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации "КазАвтоЖол", в 00:50 введено ограничение движения для грузовых и общественных видов автотранспорта на участке от поворота на село Таскескен до села Калбатау.

В регионе идет мокрый снег, из-за чего на трассе плохая видимость.

Ранее в Алматинской области в связи с ухудшением погодных условий закрыли участок трассы Кокпек-Кеген-Тюп.

Отметим, что синоптики РГП "Казгидромет" поделились штормовым предупреждением на 19 марта в Казахстане. По прогнозам синоптиков, в западной части республики ожидается пыльная буря, а в северных регионах – низовая метель.

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Елена Беляева
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