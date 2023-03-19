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Олжас Бектенов о выборах: Нужно выразить поддержку

Олжас Бектенов о выборах: Нужно выразить поддержку Фото: primeminister.kz
Глава Агентства по борьбе с коррупцией Олжас Бектенов проголосовал на участке №393 в Астане. Он рассказал, почему важно принять участие в выборах депутатов Мажилиса и маслихатов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Олжас Бектенов в отличие от главы МЦРИАП пришел на выборы один.

"Я пришел на выборы один. Члены моей семьи уже проголосовали раньше. Я просто был на работе". Олжас Бектенов

Он также сообщил, что не воспользовался графой "Против всех".

В целом, Бектенов призвал всех казахстанцев принять участие в выборах.

"Это очень важно для страны, потому что проходят очень важные политические изменения, реформы. Поэтому мы должны голосовать. И я считаю, что нужно выразить поддержку тем процессам, которые у нас проходят в стране. Мы все надеемся на установление более справедливого устройства государства. Поэтому я считаю, что каждый ответственный гражданин должен прийти и поучаствовать и отдать свой голос за ту или иную политическую силу, за того или иного кандидата". Глава Антикора

Выборы депутатов Мажилиса проходят в Казахстане 19 марта. В этот же день проходят выборы депутатов маслихатов всех уровней. 

27 февраля в ЦИКе сообщили, что размер бюллетеней на эти выборы изменится. Кроме того, на выборах будут использованы бюллетени пяти цветов. Зачем это нужно и к чему может привести, можно прочитать здесь.

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Олжас Бектенов Выборы в Мажилис Казахстан
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