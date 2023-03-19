Я отдал свой голос за новый Казахстан – астанчанин

Житель Астаны Максат Каубаев проголосовал на ставшем сегодня популярным избирательном участке 393 в "Астана Опера". Он пришел сюда с супругой и внуками и говорит, что отдал свой голос за новый Казахстан, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Максат Каубаев пришел на избирательный участок с супругой и внуками.

"Мы пришли на выборы, чтобы отдать свой голос за новый Казахстан, новый выбор, за будущее внуков, чтобы они жили в справедливом государстве, получили хорошее образование и трудились во благо Родины". Максат Каубаев

Он говорит, что хочет, чтобы его внуки жили достойно. А для этого, по его словам, должен быть в стране сильный парламент и подотчетное правительство.

"Ради будущего внуков пришел на выборы, чтобы выбрать достойных депутатов, которые будут слышать народ и доведут его чаяния до правительства и не просто доведут, а добьются улучшения жизни людей. Чтобы депутаты внимательно следили за тем, как и на что правительство расходует деньги народа, чтобы деньги шли на образование, на социальные выплаты, в частности, пенсии, медицину и другие социальные меры. За этим должен следить парламент, а это будут делать избираемые сегодня депутаты". Максат Каубаев

В Казахстане сегодня, 19 марта, проходят выборы депутатов Мажилиса и маслихатов всех уровней. Явка на выборах в Казахстане на 14:10 составила 46,84%.



27 февраля в ЦИКе сообщили, что размер бюллетеней на эти выборы изменится. Кроме того, на выборах будут использованы бюллетени пяти цветов. Зачем это нужно и к чему может привести, можно прочитать здесь.



