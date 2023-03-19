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От выбора каждого, зависит будущее страны - астанчане активно участвуют в выборах депутатов

Выборы, Астана, Мажилис, маслихаты Фото: Zakon.kz
Житель Астаны Серик Есимбаев рассказал, почему важно идти на выборы. По его словам, от этого зависит будущее всей страны, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Серик Есимбаев рассказал, почему пришел на выборы депутатов.

"Я пришел сегодня осознанно на голосование, поскольку я выполняю таким образом свой конституционный и гражданский долг. Ведь от выбора каждого, зависит будущее нашей страны. Поэтому я здесь и голосую". Серик Есимбаев

Он призвал всех жителей города принять активное участие в выборах депутатов Мажилиса и маслихатов. 

В Казахстане проходят выборы депутатов. На 14.10 проголосовали 46,84% избирателей. 


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