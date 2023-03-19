От выбора каждого, зависит будущее страны - астанчане активно участвуют в выборах депутатов

Фото: Zakon.kz

Житель Астаны Серик Есимбаев рассказал, почему важно идти на выборы. По его словам, от этого зависит будущее всей страны, сообщает корреспондент Zakon.kz.

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