Главное к утру: в Казахстане стартовали выборы депутатов

В городах Казахстана открылись избирательные участки для голосования. Казахстанцы выбирают депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов, сообщает Zakon.kz.

Выборы

В 7:00 открылись большинство избирательных участков. Более 12 млн граждан смогут отдать свои голоса за понравившихся кандидатов 19 марта до 20:00 по времени Астаны.

Эти выборы отличаются тем, что в один день будут избраны депутаты Мажилиса и маслихатов всех уровней, при этом одновременно используется две системы – пропорциональная (по партийным спискам) и мажоритарная (по одномандатным избирательным округам). Ранее в истории Казахстана уже проводились выборы по смешанной системе в Мажилис Парламента.

За голосованием на избирательном участке в Алматы наблюдает корреспондент Zakon.kz.



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