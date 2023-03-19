В Генпрокуратуру поступили обращения о возможных нарушениях на выборах

Фото: ortcom.kz

С начала процедуры голосования в органы прокуратуры поступило 25 обращений о возможных нарушениях, пять из них направлены в Генпрокуратуру. Об этом рассказал начальник Управления Службы по защите общественных интересов Генеральной прокуратуры РК Азамат Саргазин, сообщает Zakon.kz.

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