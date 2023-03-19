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Законодательство РК

В Генпрокуратуру поступили обращения о возможных нарушениях на выборах

прокуратура, проверка Фото: ortcom.kz
С начала процедуры голосования в органы прокуратуры поступило 25 обращений о возможных нарушениях, пять из них направлены в Генпрокуратуру. Об этом рассказал начальник Управления Службы по защите общественных интересов Генеральной прокуратуры РК Азамат Саргазин, сообщает Zakon.kz.

На площадке СЦК во время онлайн-марафона "Выборы-2023" Азамат Саргазин отметил, что местные прокуроры обязательно проведут проверку по фактам.

"В обращениях говорится о возможных нарушениях, а именно о проведении предвыборной агитации при ее запрещении. Также граждане сегодня напрямую обращаются в территориальные прокуратуры. В частности, в городе Астане – 4, Алматы – 1, Шымкенте – 3, в Восточно-Казахстанской области – 5, Туркестанской – 4, в Карагандинской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях – по одному. Все они находятся на стадии рассмотрения", – сказал Азамат Саргазин.

Органы прокуратуры проводят высокий надзор за законностью проведения выборов.

19 марта в Казахстане стартовали выборы депутатов Мажилиса и маслихатов. Явка на выборах в Казахстане на 14:10 составила 46,84%.

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