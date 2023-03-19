Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Отсутствие шторок в кабинках на некоторых участках в Алматы объяснили в ТИК

урна, кабинка, избиратель Фото: Zakon.kz
Территориальная избирательная комиссия Алматы объяснила, законно ли отсутствие шторок в кабинках в день выборов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В комиссии пояснили, что в Законе "О выборах в Казахстане" не указано требование об обязательном наличии шторок в кабинках для тайного голосования.

"Но согласно статье 8 закона, голосование является тайным, исключающим возможность какого бы то ни было контроля за волеизъявлением избирателей. Кроме того, участковой избирательной комиссией соблюдается норма по запрету на присутствие кого бы то ни было при заполнении голосующими их бюллетеней", – заявили в ТИК.

19 марта в Казахстане проходят выборы депутатов Мажилиса и маслихатов. Явка избирателей на 14:10 составила 46,84%.

Ранее представитель Генпрокуратуры сообщил, что с начала процедуры голосования поступило 25 обращений о возможных нарушениях. Больше всего – в Восточно-Казахстанской области. 

Читайте также

Явка на выборах в Казахстане на 14:10 составила 46,84%

Омбудсмен по правам студентов попросила сообщать о фактах принуждения к голосованию

Люди с инвалидностью лично посетили избирательные участки

Тамила Языкова
Выборы в Мажилис Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Певице МакSим стало плохо во время концерта
Певице МакSим стало плохо во время концерта
Любимчики удачи: кому из знаков зодиака будет везти 19 марта
Любимчики удачи: кому из знаков зодиака повезет 19 марта
Правительство Казахстана подало в отставку
Правительство Казахстана подаст в отставку
Боец UFC объявил о своей нетрадиционной ориентации
Боец UFC объявил о своей нетрадиционной ориентации
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления