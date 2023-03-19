Отсутствие шторок в кабинках на некоторых участках в Алматы объяснили в ТИК

Территориальная избирательная комиссия Алматы объяснила, законно ли отсутствие шторок в кабинках в день выборов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В комиссии пояснили, что в Законе "О выборах в Казахстане" не указано требование об обязательном наличии шторок в кабинках для тайного голосования.

"Но согласно статье 8 закона, голосование является тайным, исключающим возможность какого бы то ни было контроля за волеизъявлением избирателей. Кроме того, участковой избирательной комиссией соблюдается норма по запрету на присутствие кого бы то ни было при заполнении голосующими их бюллетеней", – заявили в ТИК.

19 марта в Казахстане проходят выборы депутатов Мажилиса и маслихатов. Явка избирателей на 14:10 составила 46,84%.

Ранее представитель Генпрокуратуры сообщил, что с начала процедуры голосования поступило 25 обращений о возможных нарушениях. Больше всего – в Восточно-Казахстанской области.