Это возможность народа выразить свое мнение: астанчанка о выборах депутатов в Казахстане

Выборы – волнительный момент, особенно для тех, кто впервые голосует. Своими впечатлениями с Zakon.kz поделилась юная астанчанка Рафа Бердалы.

Для Рафы Бердалы это первые выборы. Она проголосовала на избирательном участке № 137 во Дворце школьников им А. Мамбетова.

"Я чувствую, что это очень важно, голосование – это возможность народа выразить свое мнение и определить курс будущего развития нашей страны". Рафа Бердалы

Девушка отметила высокий уровень организации выборов и большое количество людей, которые пришли на избирательный участок. По ее словам, это говорит о том, что люди ответственно относятся к своим павам и к процессу голосования.

"Меня встретили, все объяснили, показали, что нужно будет делать. Никаких сложностей я не испытала. Волнения особого не было. Необычно, что было четыре бюллетеня. Но организация была хорошая, все было легко и понятно, и я проголосовала за кандидатов, которых поддерживала. После мне, как впервые голосующей, подарили колонку в память об этой знаменательной дате". Рафа Бердалы

19 марта в Казахстане проходят внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов всех уровней.

На 14.10 проголосовало 46,84% избирателей. Самый высокий показатель наблюдается в Костанайской области – 62,36%, наименьшую активность показывают жители Алматы – 15,38%.

