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Роналду опубликовал эмоциональные фото после победного матча

Роналду опубликовал эмоциональные фото после победного матча Фото: Instagram/cristiano
18 марта "Аль-Наср" Криштиану Роналду победил клуб "Абха" в матче чемпионата Саудовской Аравии со счетом 2:1. Роналду сравнял счет ударом со штрафного, а затем "Аль-Наср" получил право на пенальти. Позднее футболист поделился фотографиями с матча, сообщает Zakon.kz.

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В подписи португальский футболист отметил: "Великолепно побеждать на нашем стадионе".

Этот гол стал восьмым на счету Роналду в форме "Аль-Насра", также в его активе две голевые передачи.

После 15-й победы в сезоне "Аль-Наср" находится на втором месте таблицы, набрав 49 очков.

30 декабря 2022 года Криштиану Роналду подписал 2,5-летний контракт с клубом из Саудовской Аравии "Аль-Наср". Первый гол за клуб забил 3 февраля в матче лиги против "Аль-Фатеха".

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