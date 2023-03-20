"Институт демократии" представил данные exit-poll
Фото: Zakon.kz
Данные опросов exit-poll озвучили эксперты Научно-исследовательской ассоциации "Институт демократии", передает Zakon.kz.
Данные озвучила в ходе телемарафона на
телеканале на Qazaqstan директор по проектам Научно-исследовательской
ассоциации "Институт демократии" Татьяна Башарина. Она сообщила, что
в течение дня было опрошено 12 тыс. избирателей, погрешность составляет +/-
1,1%.
Голоса избирателей, по данным exit-poll, распределились следующим образом:
- За партию
Amanat – 53,33%,
- За Народно-демократическую патриотическую партию "Ауыл" – 11,26 %,
- За Демократическую партию Казахстана "Ак жол" – 8,87%,
- За Народную партию Казахстана – 6,93%,
- За партию Respublica – 8,33%,
- За Общенациональную социал-демократическую партию – 5,12%,
- За Казахстанскую партию зеленых "Байтак" – 2,51%,
- Против всех – 3,65%
Выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов всех уровней состоялись в Казахстане 19 марта.
В списках избирателей 12 035 578 граждан Казахстана.
По предварительным данным ЦИК на 22.00 по времени Астаны явка избирателей составила 54,19%.
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