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"Институт демократии" представил данные exit-poll

Казахстан выборы exit-poll мажилис партии "Институт демократии" Фото: Zakon.kz
Данные опросов exit-poll озвучили эксперты Научно-исследовательской ассоциации "Институт демократии", передает Zakon.kz.

Данные озвучила в ходе телемарафона на телеканале на Qazaqstan директор по проектам Научно-исследовательской ассоциации "Институт демократии" Татьяна Башарина. Она сообщила, что в течение дня было опрошено 12 тыс. избирателей, погрешность составляет +/- 1,1%.

Голоса избирателей, по данным exit-poll, распределились следующим образом:

  • За партию Amanat – 53,33%,
  • За Народно-демократическую патриотическую партию "Ауыл" – 11,26 %,
  • За Демократическую партию Казахстана "Ак жол" –  8,87%,
  • За Народную партию Казахстана –  6,93%,
  • За партию Respublica –  8,33%,
  • За Общенациональную социал-демократическую партию –  5,12%,
  • За Казахстанскую партию зеленых "Байтак" – 2,51%,
  • Против всех – 3,65%

Выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов всех уровней состоялись в Казахстане 19 марта.

В списках избирателей 12 035 578 граждан Казахстана.

По предварительным данным ЦИК на 22.00 по времени Астаны явка избирателей составила 54,19%. 

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