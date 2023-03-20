"Институт демократии" представил данные exit-poll

Данные опросов exit-poll озвучили эксперты Научно-исследовательской ассоциации "Институт демократии", передает Zakon.kz.

Данные озвучила в ходе телемарафона на телеканале на Qazaqstan директор по проектам Научно-исследовательской ассоциации "Институт демократии" Татьяна Башарина. Она сообщила, что в течение дня было опрошено 12 тыс. избирателей, погрешность составляет +/- 1,1%.



Голоса избирателей, по данным exit-poll, распределились следующим образом:

За партию Amanat – 53,33%,



За Народно-демократическую патриотическую партию "Ауыл" – 11,26 %,

За Демократическую партию Казахстана "Ак жол" – 8,87%,

За Народную партию Казахстана – 6,93%,

За партию Respublica – 8,33%,

За Общенациональную социал-демократическую партию – 5,12%,

За Казахстанскую партию зеленых "Байтак" – 2,51%,

Против всех – 3,65%

Выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов всех уровней состоялись в Казахстане 19 марта.

В списках избирателей 12 035 578 граждан Казахстана.

По предварительным данным ЦИК на 22.00 по времени Астаны явка избирателей составила 54,19%.