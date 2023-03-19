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В Алматы на избирательном участке произошел конфликт с участием наблюдателя

голосование Фото: Zakon.kz
Председатель территориальной комиссии города Алматы Айгуль Калыкова прокомментировала конфликт между наблюдателем и доверенным лицом кандидата на избирательном участке №503, сообщает Zakon.kz.

Ранее в СМИ писали, что на данном участке член комиссии якобы участвовал в конфликте против наблюдателей.

"В действительности конфликтная ситуация на избирательном участке №503 произошла между наблюдателем и доверенным лицом одного из кандидатов перед подсчетом голосов. Председатель комиссии попросила обе стороны разрешить ситуацию за пределами избирательного участка, чтобы не создавать препятствий процессу голосования граждан. В результате участковая избирательная комиссия приняла соответствующее решение о том, чтобы отменить регистрацию доверенных лиц, наблюдателей, которые участвовали в конфликте. Имеется соответствующий протокол". Айгуль Калыкова

Ранее наблюдатели рассказали о нарушениях на избирательных участках Алматы.

В Казахстане завершились выборы депутатов Мажилиса и маслихатов. Опубликованы предварительные данные о явке на выборы.

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