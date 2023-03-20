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Выборы депутатов: Институт евразийской интеграции огласил результаты еxit-poll

Exit poll, Казахстан, депутаты Фото: Zakon.kz
В Казахстане прошли выборы депутатов Мажилиса и маслихатов. В ходе телемарафона Институт евразийской интеграции озвучил итоги мониторинга, сообщает корреспондент Zakon.kz.

На площадке телемарафона на ТК "Qazaqstan" привели данные Института евразийской интеграции. Они проводили опрос в 17 регионах и трех мегаполисах. Участвовало более 30 тыс. избирателей. 

Отмечается, что общая явка составила 53,25% избирателей. 

Согласно данным, голоса избирателей расположились следующим образом: 

за партию Amanat проголосовали 53,46% избирателей;

за партию "Ауыл" – 10,52% избирателей;

за партию Respublica – 8,90% избирателей;

за НПК – 6,25%  избирателей;

за партию "Байтак" – 3,22% избирателей;

за партию "Ак жол" – 7,87%% избирателей;

за партию ОСДП – 5,31% избирателей.

Графу "Против всех" выбрали 4,47% избирателей. 

В Казахстане прошли выборы депутатов Мажилиса и маслихатов. По предварительным данным, проголосовали 54,19%, или 6 521 860 избирателей. 

По данным ЦИК, порядка 5 тыс. казахстанцев проголосовали на избирательных участках за рубежом.

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