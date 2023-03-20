Демократическая партия "Ақ жол" сделала заявление по итогам выборов, сообщает Zakon.kz.

В заявлении отмечается, что партия считает выборы состоявшимися, прошедшими на достойном уровне и в соответствии с законодательством.



"Это была свободная, и, в своем роде, беспрецедентная для современного Казахстана кампания. Подобный уровень открытости и конкурентности стал возможным благодаря политическим реформам главы государства, в результате которых произошли серьезные изменения в избирательной системе: переход на смешанную пропорционально-мажоритарную модель, что дало возможность активного вовлечения в политический процесс гражданских активистов и независимых кандидатов", - говорится в сообщении.

Как уточняется, участникам были предоставлены широкие возможности как для проведения предвыборной агитации, так и для наблюдения за ходом голосования.

"Мы провели интересный и насыщенный электоральный период, провели тысячи встреч с избирателями, убедились в правильности и востребованности своей работы. Народ Казахстана сделал выбор в пользу качественно новых Мажилиса и маслихатов, оказав доверие и нашей партии. Выражаем благодарность всем, кто проголосовал за Демпартию "Ақ жол", нашим единомышленникам и соратникам по партии в центре и на местах, за масштабную организацию и успешные результаты", - заявляет партия.

Также партийцы уверены, что в ближайшее время казахстанцев ждут серьезные изменения.

"С новым мандатом народного доверия и с новой энергией мы возобновляем работу в Парламенте и маслихатах, и продолжим реализацию нашей политической программы, направленной на улучшение качества жизни каждого казахстанца. Перемены неизбежны. Ақ жол, Казахстан!" Партия "Ақ жол"

Выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов всех уровней состоялись в Казахстане 19 марта.



В списках избирателей 12 035 578 граждан Казахстана.

По предварительным данным ЦИК на 22.00 по времени Астаны явка избирателей составила 54,19%.

Данные опросов exit-poll озвучили эксперты Научно-исследовательской ассоциации "Институт демократии".

