В ОДКБ не выявили нарушений на прошедших в Казахстане выборах

В ОДКБ отметили, что нарушений по порядку выдачи бюллетеней, размещения наглядной агитации, организации самого процесса голосования, в ходе подсчета голосов не выявили, сообщает Zakon.kz.

Заместитель председателя Постоянной комиссии по Национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, председатель Постоянной комиссии ПА ОДКБ по социально-экономическим и правовым вопросам Александр Маркевич на пресс-конференции рассказал, что в состав группы международного наблюдения вошли представители Армении, Беларуси, Кыргызстана, России, Таджикистана и представителей секретариата ПА ОДКБ.

Накануне выборов международные наблюдатели встречались с представителями партий, руководством Сената, Федерацией профсоюзов РК, с общественностью. В ходе дня голосования прибыли накануне открытия избирательного участка, посмотрели, как организован порядок входа избирателей, наглядная агитация, есть ли необходимые условия, доступ людям с ограниченными возможностями, порядок начала открытия, выдача бюллетеней и голосования.

"Всего посетили 11 избирательных участков – 8 в Астане в 3 в поселке Акмол Акмолинской области. Выборы были проведены в соответствии с законодательством РК и международными нормами. Нарушений по порядку выдачи бюллетеней, размещения наглядной агитации, организации самого процесса голосования, в ходе подсчета голосов мы не выявили. Мы отмечаем что в РК системно и целенаправленно проводится политическая реформа, отметили большой интерес избирателей к данной кампании, о чем говорит явка особенно в сельских районах. В поселке Акмол более 60% избирателей. Увидели что у людей вызвали интерес эти внеочередные выборы, интерес как к политическим партиям так и особый интерес был к кандидатам-одномандатникам". Александр Маркевич

Он добавил, что процесс голосования, работа доверенных лиц кандидатов, наблюдателей организованы в соответствии с законодательством.

"Поскольку представляем ОДКБ, нами особо отмечено, что на избирательных участках обеспечивался общественный порядок. Мы не заметили присутствия людей в погонах. Естественно меры безопасности были приняты, но увидели довольно высокое правосознание избирателей, людей которые организовывают избирательный процесс. Общественный порядок был на высоком уровне. Выборы соответствуют признанным международным стандартам. Были созданы условия для волеизъявления избирателей. Мы признаем результаты выборов, которые будут подведены ЦИК". Александр Маркевич

Выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов всех уровней состоялись в Казахстане 19 марта. Проголосовали 6 521 860 казахстанцев. По предварительным данным ЦИК, на 22:00 по времени Астаны явка избирателей составила 54,19%.



По предварительным данным опросов exit-pol, в Мажилис прошли шесть партий: партия Amanat (53,33%), народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл" (11,26 %), демократическая партия Казахстана "Ак жол" (8,87%), Народная партия Казахстана (6,93%), Партия Respublica (8,33%), Общенациональная социал-демократическая партия (5,12%).