8800 казахстанских избирателей проголосовали за рубежом — МИД

Фото: пресс-служба МИД РК

В пресс-службе Министерства иностранных дел Казахстана 20 марта рассказали Zakon.kz о том, что все участковые избирательные комиссии за рубежом завершили свою работу.

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