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8800 казахстанских избирателей проголосовали за рубежом — МИД

8800 казахстанских избирателей проголосовали за рубежом — МИД Фото: пресс-служба МИД РК
В пресс-службе Министерства иностранных дел Казахстана 20 марта рассказали Zakon.kz о том, что все участковые избирательные комиссии за рубежом завершили свою работу.
"При дипломатических представительствах Казахстана в 62 иностранных государствах было открыто 77 участковых избирательных комиссий с общим количеством избирателей 12 132 человека".Пресс-служба МИД РК

Также отмечено, что в голосовании приняли участие 8800 казахстанцев, что соответствует явке в 72,54%.

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