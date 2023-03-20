8800 казахстанских избирателей проголосовали за рубежом — МИД
Фото: пресс-служба МИД РК
В пресс-службе Министерства иностранных дел Казахстана 20 марта рассказали Zakon.kz о том, что все участковые избирательные комиссии за рубежом завершили свою работу.
"При дипломатических представительствах Казахстана в 62 иностранных государствах было открыто 77 участковых избирательных комиссий с общим количеством избирателей 12 132 человека".Пресс-служба МИД РК
Также отмечено, что в голосовании приняли участие 8800 казахстанцев, что соответствует явке в 72,54%.
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