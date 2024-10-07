Референдум: 74 участковые комиссии за рубежом завершили работу

Все 74 участковые комиссии референдума за рубежом завершили свою работу, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба МИД страны, общее количество проголосовавших граждан Казахстана в 59 странах составило 9976 человек. Это обеспечило явку в 81,06%.

Избирательные участки в Казахстане завершили работу 6 октября. По данным exit poll, 71,8% граждан проголосовали "за" строительство АЭС в Казахстане.

