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Видео со стрельбой и лезгинкой прокомментировали в ДП Жетысуской области

Видео со стрельбой и лезгинкой прокомментировали в ДП Жетысуской области Фото: скриншот видео
Накануне, 19 марта 2023 года, в социальных сетях появилось видео, на кадрах которого неизвестный мужчина стреляет из оружия в небо несколько раз, затем следует лезгинка. Ролик корреспонденту Zakon.kz прокомментировали в Департаменте полиции Жетысуской области.

Как следует из записи Instagram-паблика egovpress, видео снято предположительно в Талдыкоргане.

"С учетом того, что на заднем плане в видеоролике просматриваются отблески молнии (по данным ДЧС, грозы в течение последних суток на территории региона не зарегистрировано), можно предположить, что видео смонтировано из двух видеозаписей, одна из которых произведена в более теплый период. Тем не менее в настоящее время по факту инициированы необходимые мероприятия, направленные на установление указанных лиц и всех обстоятельств видеосъемки", – рассказали корреспонденту Zakon.kz в областном ДП.

Позднее полицейские Жетысуской области установили сельчанина, выложившего в соцсетях видео с беспорядочной стрельбой из оружия.

"Им оказался 27-летний житель Каратальского района, который был задержан и доставлен в полицию. Задержанный пояснил, что произведенную за пределами РК видеозапись он скачал в интернет-пространстве и позднее смонтировал".Пресс-служба ДП Жетысуской области

Мужчина выразил сожаление, что ввел в заблуждение общественность, и извинился за свой поступок перед казахстанцами.

20 февраля 2023 года мужчина устроил стрельбу в оружейном магазине в центре Шымкента. Один из охранников был ранен.

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Стрелявший был задержан патрульными полицейскими и оперуполномоченными криминальной полиции Туранского РУП.

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Как оказалось, задержанный является гражданином Узбекистана и проживает на съемной квартире в мегаполисе. У него был изъят обрез охотничьего ружья и похищенный карабин Сайга без бойка.

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