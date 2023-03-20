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Стало известно, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте на праздничные выходные

Стало известно, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте на праздничные выходные Фото: Zakon.kz
Какая погода ожидает жителей Астаны, Алматы и Шымкента в праздничные выходные - с 21 по 23 марта 2023 года? Об этом рассказали в пресс-службе РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Астана

21 марта ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер южных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 16-18, днем 1-3 мороза.

22 марта - переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 10-12 мороза, днем 1-3 тепла.

23 марта прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 7-9 мороза, днем 3-5 тепла.

Алматы

21 марта ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 1-3 мороза, днем 9-11 тепла.

22 марта - переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью около 0 градусов, днем 12-14 тепла.

23 марта прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 2-4, днем 14-16 тепла.

Шымкент

21 марта ожидается переменная облачность, в первой половине ночи дождь, гроза. Ветер восточный 8- 13 м/с. Температура воздуха ночью 6-8, днем 18-20 тепла.

22 марта - облачно, временами дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 6-8, днем 18-20 тепла.

23 марта прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 6-8, днем 20-22 тепла.

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