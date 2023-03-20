Стало известно, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте на праздничные выходные

Фото: Zakon.kz

Какая погода ожидает жителей Астаны, Алматы и Шымкента в праздничные выходные - с 21 по 23 марта 2023 года? Об этом рассказали в пресс-службе РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Астана 21 марта ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер южных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 16-18, днем 1-3 мороза. 22 марта - переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 10-12 мороза, днем 1-3 тепла. 23 марта прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 7-9 мороза, днем 3-5 тепла. Алматы 21 марта ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 1-3 мороза, днем 9-11 тепла. 22 марта - переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью около 0 градусов, днем 12-14 тепла. 23 марта прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 2-4, днем 14-16 тепла. Шымкент 21 марта ожидается переменная облачность, в первой половине ночи дождь, гроза. Ветер восточный 8- 13 м/с. Температура воздуха ночью 6-8, днем 18-20 тепла. 22 марта - облачно, временами дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 6-8, днем 18-20 тепла. 23 марта прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 6-8, днем 20-22 тепла. Новость по теме Синоптики прогнозируют на большей части Казахстана ясную погоду 21 марта Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане на Наурыз. Читайте также В Шымкенте открылся новый ипподром Кайрату Кудайбергену вновь продлен арест Токаев утвердил Информационную доктрину Казахстана

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