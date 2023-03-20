Евгений Чебатков удивил фанатов новым образом
Фото: Instagram/chebatkov_yevgeniy
Казахстанский и российский комик Евгений Чебатков опубликовал в Instagram фото, на котором показал, что побрился налысо, сообщает Zakon.kz.
"Американская история X на ночь", — сказано в подписи.
Комментаторов удивил неожиданный поступок артиста:
- зачем? Классные волосы были.
- неожиданно.
- ты меня пугаешь. Может ты собрался в какой-то фильм на роль криминального элемента?
Другие же отреагировали с юмором и сравнили с главным героем американского сериала "Во все тяжкие":
- очков не хватает!
- еще папаху - и атаман Чебатков!
- Ленин, если бы жил в США.
- мистер Хайзенберг.
- Уолтер Уайт?
16 сентября 2022 года сообщалось, что Чебатков с музыкантами записали клип в поддержку Геннадия Головкина.
Интерес к творчеству Чебаткова увеличился сразу после публикации интервью у Юрия Дудя.
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