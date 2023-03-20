Евгений Чебатков удивил фанатов новым образом

Казахстанский и российский комик Евгений Чебатков опубликовал в Instagram фото, на котором показал, что побрился налысо, сообщает Zakon.kz.

"Американская история X на ночь", — сказано в подписи.

Комментаторов удивил неожиданный поступок артиста:

зачем? Классные волосы были.

неожиданно.

ты меня пугаешь. Может ты собрался в какой-то фильм на роль криминального элемента?

Другие же отреагировали с юмором и сравнили с главным героем американского сериала "Во все тяжкие":

очков не хватает!

еще папаху - и атаман Чебатков!

Ленин, если бы жил в США.

мистер Хайзенберг.

Уолтер Уайт?

16 сентября 2022 года сообщалось, что Чебатков с музыкантами записали клип в поддержку Геннадия Головкина.

Интерес к творчеству Чебаткова увеличился сразу после публикации интервью у Юрия Дудя.