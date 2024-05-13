Евгений Чебатков прошелся по участникам "Евровидения"

Популярный казахстанский и российский стендап-комик Евгений Чебатков опубликовал отрывок из своего выступления 13 мая 2024 года на странице в Instagram. Монолог артиста касался конкурса песни "Евровидение", сообщает Zakon.kz.

"Кто-то еще вообще следит за "Евровидением?", – гласит подпись к публикации.



Свою речь он начал со слов: "Мне нравится выступать на английском. Но я чувствую себя глупо".

"Знаете, почему? Я чувствую себя, как артист на "Евровидении". Они всегда поют на родном языке. Но однажды приходит время и они решают: "Время двигаться вперед! Я добился всего! Время петь на английском! Я всех обойду с этим. Я переведу свою русскую песню на английский язык. Конечно, это риск. Потому что, когда я ее переведу, она может звучать также, как оригинальная песня, из которой мы украли музыку". Евгений Чебатков

Зрителям пришлась по душе небольшая сценка.

Тонкий намек.

Да уж, сейчас там жесть.

Базару нет!

Прям хорошо.

На мой скромный взгляд, это лучший ваш концерт, – отметили пользователи Сети.

Напомним, что 12 мая стали известны победители конкурса "Евровидение-2024": Швейцария стала первой на 68-м конкурсе "Евровидение" с песней "The Code" в исполнении певца Немо.

Второе место заняла Хорватия, третье – дуэт из Украины Alyona Alyonа & Jerry Heil.