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Евгений Чебатков прошелся по участникам "Евровидения"

Евгений Чебатков прошелся по участникам &quot;Евровидения&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2024 16:05 Фото: Instagram/chebatkov_yevgeniy
Популярный казахстанский и российский стендап-комик Евгений Чебатков опубликовал отрывок из своего выступления 13 мая 2024 года на странице в Instagram. Монолог артиста касался конкурса песни "Евровидение", сообщает Zakon.kz.

"Кто-то еще вообще следит за "Евровидением?", – гласит подпись к публикации.

Свою речь он начал со слов: "Мне нравится выступать на английском. Но я чувствую себя глупо".

"Знаете, почему? Я чувствую себя, как артист на "Евровидении". Они всегда поют на родном языке. Но однажды приходит время и они решают: "Время двигаться вперед! Я добился всего! Время петь на английском! Я всех обойду с этим. Я переведу свою русскую песню на английский язык. Конечно, это риск. Потому что, когда я ее переведу, она может звучать также, как оригинальная песня, из которой мы украли музыку". Евгений Чебатков

Зрителям пришлась по душе небольшая сценка.

  • Тонкий намек.
  • Да уж, сейчас там жесть.
  • Базару нет!
  • Прям хорошо.
  • На мой скромный взгляд, это лучший ваш концерт, – отметили пользователи Сети.

Напомним, что 12 мая стали известны победители конкурса "Евровидение-2024": Швейцария стала первой на 68-м конкурсе "Евровидение" с песней "The Code" в исполнении певца Немо.

Второе место заняла Хорватия, третье – дуэт из Украины Alyona Alyonа & Jerry Heil.

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