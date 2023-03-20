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Кайрату Кудайбергену вновь продлен арест

Кайрату Кудайбергену вновь продлен арест Фото: Facebook/Кайрат Кудайберген
Бывшему депутату маслихата Алматы Кайрату Кудайбергену вновь продлили арест. Об этом корреспонденту Zakon.kz 20 марта 2023 года рассказали в пресс-службе Алматинского городского суда.

Экс-депутат алматинского маслихата будет находиться под стражей до 21 апреля.

"По сообщению Специализированного межрайонного следственного суда Алматы 16 марта 2023 года постановлением суда ходатайство органа досудебного расследования удовлетворено и санкционировано продление срока нахождения под стражей в период ознакомления с материалами уголовного дела в отношении Кайрата Кудайбергена до одного месяца, то есть до 21 апреля 2023 года".Пресс-служба Алматинского горсуда

22 апреля 2022 года стало известно, что депутата маслихата Алматы задержали по подозрению в организации и участии в массовых беспорядках. Сроки нахождения под стражей продлевали не один раз. Позже Кайрата Кудайбергена исключили из партии Amanat, лишили депутатского мандата.

18 мая адвокат Кайрата Курайбергена Асентай Акаев сообщил, что Антикоррупционная служба завела уголовное дело в отношении сотрудника межведомственной следственно-оперативной группы. По словам Кайрата Кудайбергена, в камере следственного изолятора он оказывал на него давление, унижая честь и достоинство.

22 июля Кайрат Кудайберген заболел COVID-19. Адвокат подал ходатайство об изменении меры пресечения, но ему отказали.

20 января 2023 года Кайрата Кудайбергена оставили под стражей до 21 марта.

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