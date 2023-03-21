Токаев высказался о выборах в Мажилис и маслихаты

Глава государства высказался о политических изменениях в стране на праздничном мероприятии Наурыз на площади у монумента "25-летие Независимости", сообщает Zakon.kz.

Президент сказал о политической модернизации в стране.

"Ровно год назад я выступил с инициативами, направленными на масштабную модернизацию всех сфер жизни нашей страны. Народ поддержал наши предложения. За год мы успешно реализовали все намеченное. В ходе референдума были внесены важные поправки в Конституцию страны. Осуществлены серьезные политические шаги, направленные на обновление системы власти". Касым-Жомарт Токаев

Также он назвал высказался о выборах депутатов в Мажилис и маслихаты, и назвал совпадение даты выборов с Наурызом "символичным".

"Накануне состоялись выборы в Мажилис и маслихаты, которые являются серьезным шагом в продвижении всех наших реформ. Эти выборы стали достойным продолжением масштабных перемен. Иными словами, началась новая веха в политическом развитии страны. Символично, что этот исторический момент совпал с празднованием Наурыза". Касым-Жомарт Токаев

Сегодняшний облик Нового Казахстана в полной мере соответствует духу и характеру весеннего праздника, считает президент.

О чем еще говорил президент в своей праздничной речи, читайте по ссылке.