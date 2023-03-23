Штормовое предупреждение на 24 марта: туман, усиление ветра, паводки

Синоптики РГП "Казгидромет" предупреждают о теплой погоде, которая вызовет таяние снега и может стать причиной подтоплений, в трех городах страны объявлено предупреждение второй степени, сообщает Zakon.kz.

"Практически на всей территории РК под влиянием отрога антициклона будет ясная погода без осадков. Лишь на северо-западе РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут небольшие осадки (дождь, снег). По республике сохраняются туман, усиление ветра". РГП "Казгидромет"

Штормовое предупреждение на 24 марта 2023 года

Ночью и утром на севере Западно-Казахстанской области и в городе Уральске ожидается туман.

В центре, на востоке Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный, днем порывы до 15-20 м/с.

На востоке Актюбинской области ожидается туман. Температура воздуха днем +9...+14°C, на северо-востоке области +6°C, на западе области 17 градусов тепла.

На горных перевалах Туркестанской области ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

На юге, востоке Костанайской области ожидается туман. Температура воздуха днем +2...+7°C, на юге области +12°C.

В период с 24 по 26 марта 2023 года в связи с прогнозом сохранения и дальнейшего повышения температуры воздуха в Актюбинской (Хобдинский, Мартукский, Каргалинский, Хромтауский, Айтекебийский, Уилский, Алгинский и район г. Актобе) и Карагандинской (Шетский, Актогайский) областях ожидается продолжение интенсивного снеготаяния, формирования талого стока, ослабления ледовых явлений, при этом возможны резкие подъемы уровней воды на реках и разливы.

Новость по теме Прогноз погоды в Казахстане на 23-25 марта

Ночью и утром на юго-западе Северо-Казахстанской области и в городе Петропавловске ожидается туман. Ветер юго-западный, днем на севере, западе, востоке области порывы достигнут 15-20 м/с.

С 21:00 23 марта до 21:00 24 марта в городах Усть-Каменогорск, Риддер в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение второй степени.

С 21:00 23 марта до 21:00 24 марта в городе Семей в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение второй степени.

С 23 по 25 марта 2023 года в связи с прогнозируемым повышением температуры воздуха в Костанайской и Улытауской (северные районы Улытау, Жанааркинского районов) областях ожидается продолжение интенсивного таяния снега, образования талых потоков, ослабления ледяных образований и возможное подъемы уровней воды в реках, что может привести к разливам и подтоплениям дорог местного значения.

В Акмолинской и Северо-Казахстанской областях также ожидается интенсивное таяние снега, образование талых потоков, ослабление ледяных образований и возможны подъемы уровней воды в реках, что может привести к разливам и подтоплениям.

Ранее синоптики обещали ясную погоду почти на всей территории республики.