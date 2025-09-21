Гроза и усиление ветра: во всех регионах РК объявили штормовое предупреждение
Астана
Днем ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, порывы 15-18 м/с.
Шымкент
Ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Алматинская область
Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, утром и днем на юге и востоке 17-22 м/с. На севере и в центре сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Конаев: ожидается ветер юго-восточный, утром и днем порывы 17-22 м/с.
Мангистауская область
На западе и юго-востоке ожидается гроза. На юге сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе и юго-востоке — чрезвычайная.
Область Жетысу
Днем в центре и горных районах ожидается гроза. Ночью и утром в горах туман. Ветер юго-западный, на востоке и в горах 15–20 м/с, днем временами 23–28 м/с. На западе и востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Акмолинская область
Днем на западе, севере и юге ожидаются гроза, шквал. Ночью и утром на западе и юге туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем на западе, севере и юге 15–20 м/с.
Кокшетау: ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем порывы 15 м/с.
Атырауская область
На севере, юге и востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке также высокая пожарная опасность.
Атырау: сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Актюбинская область
На западе, севере, северо-востоке и в центре сохраняется чрезвычайная пожарная опасность (22–24 сентября).
Жамбылская область
Утром и днем на юге и в горах ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный на юго-западе, северо-востоке и в горах 15-20 м/с, местами до 23-28 м/с. На западе, севере и в центре сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Тараз: ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, днем порывы 15–20 м/с, местами до 23 м/с.
Карагандинская область
Утром и днем на западе, севере и востоке ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем на западе и юге 15-20 м/с. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Караганда: днем ожидается гроза.
Северо-Казахстанская область
На юге, севере и востоке ожидается гроза, на юге возможны град и шквал. Ветер юго-западный, западный, днем на юге и востоке 15–20 м/с.
Петропавловск: днем ожидается гроза.
Область Улытау
На севере, востоке и в центре ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, днем на севере и юге 15–20 м/с. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Жезказган: временами гроза.
Область Абай
Ночью и утром на севере туман. Ветер юго-восточный днем на востоке, юге и в центре 15-20 м/с. Ночью на западе ожидаются заморозки до –1°.
Восточно-Казахстанская область
Ночью и утром на севере туман. Ветер восточный, юго-восточный, днем на юге и в центре 15–20 м/с. Ночью на востоке ожидаются заморозки до –1°.
Павлодарская область
Днем на севере ожидается гроза. Ветер юго-восточный, на севере и востоке порывы 15-20 м/с.
Костанайская область
Утром и днем на севере и востоке ожидается гроза. Ночью и утром на западе и севере туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем на западе, севере и юге 15-20 м/с. На юге сохраняется высокая пожарная опасность.
Костанай: днем ожидается гроза.
Кызылординская область
Днем в центре, на севере и востоке ожидается пыльная буря. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, в тех же районах 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Западно-Казахстанская область
На западе, юге и востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере — высокая.
Уральск: сохраняется высокая пожарная опасность.
Туркестанская область
На севере ожидается пыльная буря. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на севере, западе и в горах 15-20 м/с, днем порывы до 23 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Туркестан: ветер юго-западный с переходом на северо-западный, дне, порывы 15–20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Ранее синоптики поделились общим прогнозом погоды в Казахстане на 22 сентября.