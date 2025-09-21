Гроза и усиление ветра: во всех регионах РК объявили штормовое предупреждение

"Казгидромет" выпустил штормовое предупреждение по территории Казахстана на 22 сентября 2025 года. Синоптики предупреждают о непогоде в Астане, Шымкенте и во всех областях РК, сообщает Zakon.kz.

Астана

Днем ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, порывы 15-18 м/с.

Шымкент

Ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Алматинская область

Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, утром и днем на юге и востоке 17-22 м/с. На севере и в центре сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Конаев: ожидается ветер юго-восточный, утром и днем порывы 17-22 м/с.

Мангистауская область

На западе и юго-востоке ожидается гроза. На юге сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе и юго-востоке — чрезвычайная.

Область Жетысу

Днем в центре и горных районах ожидается гроза. Ночью и утром в горах туман. Ветер юго-западный, на востоке и в горах 15–20 м/с, днем временами 23–28 м/с. На западе и востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Акмолинская область

Днем на западе, севере и юге ожидаются гроза, шквал. Ночью и утром на западе и юге туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем на западе, севере и юге 15–20 м/с.

Кокшетау: ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем порывы 15 м/с.

Атырауская область

На севере, юге и востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке также высокая пожарная опасность.

Атырау: сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Актюбинская область

На западе, севере, северо-востоке и в центре сохраняется чрезвычайная пожарная опасность (22–24 сентября).

Жамбылская область

Утром и днем на юге и в горах ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный на юго-западе, северо-востоке и в горах 15-20 м/с, местами до 23-28 м/с. На западе, севере и в центре сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Тараз: ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, днем порывы 15–20 м/с, местами до 23 м/с.

Карагандинская область

Утром и днем на западе, севере и востоке ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем на западе и юге 15-20 м/с. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Караганда: днем ожидается гроза.

Северо-Казахстанская область

На юге, севере и востоке ожидается гроза, на юге возможны град и шквал. Ветер юго-западный, западный, днем на юге и востоке 15–20 м/с.

Петропавловск: днем ожидается гроза.

Область Улытау

На севере, востоке и в центре ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, днем на севере и юге 15–20 м/с. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Жезказган: временами гроза.

Область Абай

Ночью и утром на севере туман. Ветер юго-восточный днем на востоке, юге и в центре 15-20 м/с. Ночью на западе ожидаются заморозки до –1°.

Восточно-Казахстанская область

Ночью и утром на севере туман. Ветер восточный, юго-восточный, днем на юге и в центре 15–20 м/с. Ночью на востоке ожидаются заморозки до –1°.

Павлодарская область

Днем на севере ожидается гроза. Ветер юго-восточный, на севере и востоке порывы 15-20 м/с.

Костанайская область

Утром и днем на севере и востоке ожидается гроза. Ночью и утром на западе и севере туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем на западе, севере и юге 15-20 м/с. На юге сохраняется высокая пожарная опасность.

Костанай: днем ожидается гроза.

Кызылординская область

Днем в центре, на севере и востоке ожидается пыльная буря. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, в тех же районах 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Западно-Казахстанская область

На западе, юге и востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере — высокая.

Уральск: сохраняется высокая пожарная опасность.

Туркестанская область

На севере ожидается пыльная буря. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на севере, западе и в горах 15-20 м/с, днем порывы до 23 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Туркестан: ветер юго-западный с переходом на северо-западный, дне, порывы 15–20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее синоптики поделились общим прогнозом погоды в Казахстане на 22 сентября.