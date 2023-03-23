Токаев провел телефонный разговор с Королем Иордании
Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Королем Иорданского Хашимитского Королевства Абдаллой II бен аль-Хусейном, сообщает Zakon.kz.
Главы государств обменялись поздравлениями по случаю начала священного для всех мусульман месяца Рамазан.
Токаев поздравил казахстанцев с началом Рамазана
Новость по теме
Лидеры двух стран также обсудили перспективы казахско-иорданских отношений и договорились о продолжении регулярных контактов.
20 марта Токаев поговорил с президентом Израиля по телефону.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ