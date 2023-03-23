Врач рассказала о привычке в еде, которая увеличивает риск развития рака

Российский врач и телеведущая Елена Малышева предупредила зрителей программы "Жить здорово!" об опасности употребления очень горячего чая. По словам Малышевой, это может привести к раку пищевода, сообщает Zakon.kz.

По словам специалиста, употребление напитка при температуре выше 60°C увеличивает риск развития рака пищевода в восемь раз. Она также отметила, что употребление слишком горячего чая является "формой самоубийства", и посоветовала людям отказаться от такой практики.

Также в своей программе Малышева поделилась полезными советами для здоровья.

Например, посоветовала людям употреблять фрукты в свежем виде, так как это снижает смертность от сердечно-сосудистых заболеваний на 40% и помогает сохранить когнитивные способности. Она также предупредила пациентов с гипертонией избегать лечебной минеральной воды, поскольку она содержит много соли и вредна для людей с высоким кровяным давлением.

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