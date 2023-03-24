Приговор блогеру Махамбету Абжану оставили без изменений

24 марта суд оставил без изменений приговор блогеру Махамбету Абжану, сообщает Zakon.kz.

Напомним, 3 февраля 2023 года блогера Махамбета Абжана осудили на 9 лет.

Не соглашаясь с данным приговором, осужденный и его защитники обжаловали судебный акт в апелляционном порядке, просили оправдать. Как отметили в суде, поскольку оснований для отмены или изменения судебного акта не имеется, приговор оставлен без изменения и вступил в законную силу.

По совокупности преступлений ему окончательно назначено 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности. В его действиях признан опасный рецидив преступлений.

"Махамбет Абжан, являясь собственником и автором телеграм-канала "ABZHAN NEWS", с июня по июль 2022 года с использованием СМИ разместил публикацию на канале с заведомо ложными сведениями в отношении заместителя председателя правления АО "Астана – Региональная электросетевая компания" Кожабаева Г., в отношении заместителя председателя правления АО "Астана Тепло Транзит" Мукина К. и в отношении Махат Р. (ИП)", – говорится в сообщении суда.

Также он вымогал у Махат Р. 50 млн тенге.

"При назначении наказания суд учел характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновного, ранее судимого приговором районного суда №2 Сарыаркинского района от 27 ноября 2017 года по ст. 190 ч. 3 п. 1 УК приговоренного к 3 годам 6 месяцам лишения свободы, а также обстоятельства, смягчающие ответственность и наказание", – говорится в сообщении суда.

3 июля 2022 года стало известно, что перед столичным БЦ Astana Tower сотрудниками Антикора при получении 50 млн тенге с поличным был задержан блогер и журналист Махамбет Абжан. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ст. 194 ч. 4 п. 2 УК РК "Вымогательство в особо крупном размере".

6 января стало известно, что Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Астаны принято решение о проведении закрытого процесса по делу блогера и журналиста Махамбета Абжана, которого обвиняют в вымогательстве.