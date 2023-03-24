ТЭЦ в Риддере оштрафовали на 11 млн тенге, жителям снизят тариф на тепло

ТЭЦ в Риддере оштрафовали на сумму более чем 11 млн тенге, вынесены предписания об устранении нарушений. Об этом рассказали в прокуратуре Восточно-Казахстанской области 24 марта, сообщает Zakon.kz.

В ноябре 2022 года в Риддере произошла авария, повлекшая снижение теплоподачи для потребителей города. Прокуратура Восточно-Казахстанской области провела проверку предприятия с привлечением специалистов уполномоченных органов.

"Результаты проверки показали неудовлетворительное техническое состояние АО "Риддер ТЭЦ". Установлено свыше 240 нарушений законодательства", – говорится в сообщении.

АО "Риддер ТЭЦ" возместило убытки 21,7 тыс. потребителей, сделав перерасчет на сумму 63,3 млн тенге за недопоставку и ухудшение качества тепловой энергии.



Во время проверки установлено нарушение законодательства о естественных монополиях. В частности, нецелевое расходование средств тарифной сметы и инвестиционной программы на сумму 548 млн тенге.

Утвержден временный компенсирующий тариф для АО "Риддер ТЭЦ" с 1 апреля 2023 года по 31 марта 2024 года со снижением тарифа населению на 18%.

23 марта на ТЭЦ в Риддере произошла очередная авария. В галерее топливоподачи в районе котла №6 произошел хлопок угольной пыли.