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Законодательство РК

На ТЭЦ в Риддере произошла очередная авария

авария на ТЭЦ в Риддере Фото: Istagram/gorkovoy_dmitry
Утром 23 марта на ТЭЦ в Риддере произошла авария: в галерее топливоподачи в районе котла №6 произошел хлопок угольной пыли, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Министерства энергетики РК, в 07:50 взрывной волной произошло разрушение ограждающих конструкций площадью около 80 кв. м.

Уже в 13:00 была восстановлена подача угля в котлы.

В распространяемом сообщении сказано, что на место незамедлительно выехало руководство Комитета атомного и энергетического надзора и контроля.

"Согласно приказу комиссией проводится расследование технологического нарушения. В состав комиссии вошли представители комитета, "Риддер ТЭЦ" и технический эксперт. Результаты расследования будут готовы в течение 10 рабочих дней".Пресс-служба Министерства энергетики РК

Отмечается, что в настоящее время (24 марта) на ТЭЦ в работе два котла из шести.

На остальных четырех котлах проводятся ремонтные работы по устранению дефектов. Температура теплосети составляет 45/35 градусов при графике 70/46 градусов.

Ранее, 17 марта, на ТЭЦ произошло замыкание силового кабеля. Тогда руководство ТЭЦ заверило, что перерасчет будет произведен после окончания отопительного сезона.

Самая крупная авария произошла 5 ноября 2022 года: в системе золоудаления вышел из строя насос и произошло аварийное отключение вспомогательного оборудования котлоагрегата №1. В результате жители Риддера остались без тепла.

7 ноября в городе был введен режим ЧС техногенного характера местного масштаба.

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25 января 2023 года аварийную станцию в Риддере приобрели инвесторы, имеющие большой опыт в теплоэнергетике. Куралбек Абдрахманов, приобретший в конце января, заявил, что не планирует повышать тариф на тепло в ближайшие пять лет.

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