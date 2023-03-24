На ТЭЦ в Риддере произошла очередная авария
По данным пресс-службы Министерства энергетики РК, в 07:50 взрывной волной произошло разрушение ограждающих конструкций площадью около 80 кв. м.
Уже в 13:00 была восстановлена подача угля в котлы.
В распространяемом сообщении сказано, что на место незамедлительно выехало руководство Комитета атомного и энергетического надзора и контроля.
"Согласно приказу комиссией проводится расследование технологического нарушения. В состав комиссии вошли представители комитета, "Риддер ТЭЦ" и технический эксперт. Результаты расследования будут готовы в течение 10 рабочих дней".Пресс-служба Министерства энергетики РК
Отмечается, что в настоящее время (24 марта) на ТЭЦ в работе два котла из шести.
На остальных четырех котлах проводятся ремонтные работы по устранению дефектов. Температура теплосети составляет 45/35 градусов при графике 70/46 градусов.
Ранее, 17 марта, на ТЭЦ произошло замыкание силового кабеля. Тогда руководство ТЭЦ заверило, что перерасчет будет произведен после окончания отопительного сезона.
Самая крупная авария произошла 5 ноября 2022 года: в системе золоудаления вышел из строя насос и произошло аварийное отключение вспомогательного оборудования котлоагрегата №1. В результате жители Риддера остались без тепла.
7 ноября в городе был введен режим ЧС техногенного характера местного масштаба.
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25 января 2023 года аварийную станцию в Риддере приобрели инвесторы, имеющие большой опыт в теплоэнергетике. Куралбек Абдрахманов, приобретший в конце января, заявил, что не планирует повышать тариф на тепло в ближайшие пять лет.