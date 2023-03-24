Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов заявил, что 24 марта в Риддере объявлен режим ЧС регионального масштаба, сообщает Zakon.kz.

По его словам, есть большие недостатки в работе ТЭЦ города. Новый собственник – компания RNGK – с января не проявил никакой активности.

"За прошедший период образовалась задолженность свыше трех миллиардов тенге, есть серьезные проблемы с поставками мазута, угля, электроэнергии, с оплатой труда тем компаниям, которые с ноября взяли на себя и провели экстренные ремонтно-восстановительные работы", – сказал аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов.

Он отметил, что на данный момент зафиксировано 67 остановок на ТЭЦ. Несколько дней назад произошел пожар на 4 и 5 котлах высокого давления, сгорела кабельно-проводниковая продукция, произошел взрыв мелкодисперсной пыли на тракте подачи угля.

"Сейчас мы вынуждены взять все управление станцией на себя, чтобы обеспечить эффективную работу в режиме, который позволит довести до логического завершения отопительный сезон". Даниал Ахметов

По словам акима, единственный выход – приобретение "Риддер ТЭЦ" в коммунальную собственность.

"Мы работаем в этом направлении в соответствии с законодательством, и надеюсь, что достигнем позитивных результатов". Аким Восточно-Казахстанской области

В прокуратуре Восточно-Казахстанской области сообщили, что ТЭЦ в Риддере оштрафовали на сумму более чем 11 млн тенге, вынесены предписания об устранении нарушений.

17 марта на ТЭЦ произошло замыкание силового кабеля. Тогда руководство ТЭЦ заверило, что перерасчет будет произведен после окончания отопительного сезона.



Самая крупная авария произошла 5 ноября 2022 года: в системе золоудаления вышел из строя насос и произошло аварийное отключение вспомогательного оборудования котлоагрегата №1. В результате жители Риддера остались без тепла.



7 ноября в городе был введен режим ЧС техногенного характера местного масштаба.