Туман накроет четыре области и два города в Казахстане 25 марта

Cиноптики РГП "Казгидромет" предупреждают о том, что в некоторых областях и городах страны ожидаются туман и ветер в субботу, 25 марта, сообщает Zakon.kz.

Ночью и утром на юге, западе, востоке Акмолинской области ожидается туман.

На юге Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-западный, днем на севере, западе, юге области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

В Астане ночью и утром ожидается туман.

На юге Павлодарской области – туман.

Ночью и утром на севере Карагандинской области ожидается туман. В Караганде ночью и утром – туман.

Ранее синоптики рассказали, где в Казахстане ожидается неустойчивый характер погоды 25 марта. До 26 градусов тепла ожидается в Казахстане в выходные, 25-26 марта.



Также синоптики озвучили прогноз погоды в Алматы на неделю, с 27 марта по 2 апреля.

