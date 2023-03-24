Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Туман накроет четыре области и два города в Казахстане 25 марта

синоптики, осадки, штормовое предупреждение Фото: Zakon.kz
Cиноптики РГП "Казгидромет" предупреждают о том, что в некоторых областях и городах страны ожидаются туман и ветер в субботу, 25 марта, сообщает Zakon.kz.

Ночью и утром на юге, западе, востоке Акмолинской области ожидается туман.

На юге Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-западный, днем на севере, западе, юге области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

В Астане ночью и утром ожидается туман.

На юге Павлодарской области – туман.

Ночью и утром на севере Карагандинской области ожидается туман. В Караганде ночью и утром – туман.

Ранее синоптики рассказали, где в Казахстане ожидается неустойчивый характер погоды 25 марта. До 26 градусов тепла ожидается в Казахстане в выходные, 25-26 марта. 

Также синоптики озвучили прогноз погоды в Алматы на неделю, с 27 марта по 2 апреля.

Читайте также

Трамадол внесли в список наркотических веществ в Казахстане

Паводки и ремонт ТЭЦ обсудили в правительстве Казахстана

Ирина Лукичева
Казгидромет Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Кремле отреагировали на намерение Казахстана ограничить параллельный импорт в Россию
В Кремле отреагировали на намерение Казахстана ограничить параллельный импорт в Россию
Raim устроил романтический сюрприз Ерке Есмахан
Raim устроил романтический сюрприз Ерке Есмахан
Мощная магнитная буря продолжается на Земле третий день
Мощная магнитная буря продолжается на Земле третий день
прогноз погоды на неделю
Синоптики озвучили прогноз погоды в Алматы на неделю
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления