В Казахстане произошел значительный рост проявлений лжетерроризма - Ермек Сагимбаев
В мероприятии приняли участие руководители государственных органов, входящих в состав АТЦ, а также Генеральной прокуратуры.
Открывая заседание, Сагимбаев отметил, что в последнее время в Казахстане произошел значительный рост проявлений так называемого "лжетерроризма", количество которых по сравнению с 2020 годом возросло в три раза.
Особое внимание акцентировано на преимущественное осуществление анонимных сообщений посредством сети Интернет.
В целях совершенствования мер противодействия подобным фактам, по поручению Администрации Президента РК, разработан и одобрен на заседании межведомственный План мероприятий.
Предусмотрена реализация комплекса системных мер по развитию международного и межведомственного взаимодействия, укрепления материально-технического и кадрового обеспечения, а также совершенствования правовых норм в данной сфере.
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Дополнительно на заседании рассмотрены вопросы взаимодействия специальных и правоохранительных органов в рамках решения задач оперативно-розыскной деятельности по противодействию терроризму.
Как сообщалось ранее, генпрокуратура хочет ужесточить наказание за лжетерроризм.