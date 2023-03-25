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В Казахстане произошел значительный рост проявлений лжетерроризма - Ермек Сагимбаев

Сеть Фото: pixabay
24 марта в Астане под председательством руководителя Антитеррористического центра - Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан Ермека Сагимбаева состоялось очередное заседание центра, сообщает Zakon.kz.

В мероприятии приняли участие руководители государственных органов, входящих в состав АТЦ, а также Генеральной прокуратуры.

Открывая заседание, Сагимбаев отметил, что в последнее время в Казахстане произошел значительный рост проявлений так называемого "лжетерроризма", количество которых по сравнению с 2020 годом возросло в три раза.

Особое внимание акцентировано на преимущественное осуществление анонимных сообщений посредством сети Интернет.

В целях совершенствования мер противодействия подобным фактам, по поручению Администрации Президента РК, разработан и одобрен на заседании межведомственный План мероприятий.

Предусмотрена реализация комплекса системных мер по развитию международного и межведомственного взаимодействия, укрепления материально-технического и кадрового обеспечения, а также совершенствования правовых норм в данной сфере.

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Дополнительно на заседании рассмотрены вопросы взаимодействия специальных и правоохранительных органов в рамках решения задач оперативно-розыскной деятельности по противодействию терроризму.

Как сообщалось ранее, генпрокуратура хочет ужесточить наказание за лжетерроризм.

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