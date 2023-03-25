ООН: миллионы людей на Гаити голодают

По оценкам организации ООН, в настоящее время в стране от острого голода страдают 4,9 миллиона человек, и гаитянам становится все труднее покупать достаточно еды, сообщает Zakon.kz.

По последним данным за 2021 год, население Гаити составляет 11,45 миллиона человек.

Воюющие вооруженные группы захватили контроль над большей частью страны, ее экономика рухнула, инфляция выросла до 49,3% , а лидеры банд ограничили доступ к еде и воде, пишет The Guardian.

Отсутствие дождя снизило урожайность. Инфляция также сделала продукты питания более дорогими и привела к тому, что людям нечего есть.

Прогнозируется, что перекрывающиеся кризисы в стране будут усугубляться по мере сохранения насилия. По оценкам гаитянской правозащитной группы RNDDH, теперь банды, а не силы государственной безопасности контролируют всю столицу, Порт-о-Пренс и более половины страны.

"Это худшие условия за всю историю", – сказал Жан-Мартин Бауэр, директор ВПП (всемирная продовольственная программа) ООН по Гаити. – Отсутствие продовольственной безопасности на Гаити ухудшается, и Гаити скатывается к чрезвычайной ситуации с голодом".

Ужасные условия жизни обрушились на островное государство Гаити после того, как президент страны Жовенель Моис был убит в своем доме в июле 2021 года, а островное государство все больше погружается в насилие.

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